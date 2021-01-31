لإحياء الاتفاق.. «نووي إيران» أكثر تعقيدا في إدارة بايدن

اكد مسؤولين بالخارجية الامريكية، اليوم الأحد، أن الأمور حول ملف الاتفاق النووي الإيراني في الإدارة الامريكية الجديدة أكثر تعقيدا.ووفقا لصحيفة بولتيكو الامريكية، على الرغم من بدء اتضاح الملامح الأولية لمقاربة الرئيس الأمريكي جو بايدن للملف الإيراني لا سيما الاتفاق النووي، وتأكيد وزير خارجيته أن هذا الملف ضمن أولويات الإدارة الأميركية الجديدة، يرى عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في وزارة الخارجية الأمريكية أن المسألة أكثر تعقيدا، وأن العقوبات التي فرضت سابقا على إيران من قبل إدارة دونالد ترامب تعقد مهمة العودة للاتفاق النووي ورفع العقوبات.و أكد مسؤول في الخارجية أن العودة للاتفاق النووي ستحتاج لوقت طويل، لافتا إلى مجموعة من الخطوات التي ستعمل الولايات على اتخاذها قبل الحديث عن إحياء لأي اتفاق من جديد.