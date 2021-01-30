محمد الباز يطلق مبادرة لتوثيق أوضاع القرى قبل تطويرها

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن المشروع القومي لتطوير القرى لن يشعر بأهميته أبناء المدن.





وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه تربى في القرية وكان شاهدًا على معاناتهم، مردفًا: "كان كشك الكهرباء إذا تعطل ظلت القرية بأكملها في ظلام كامل شهر أو شهرين لحين إصلاحه".





وأطلق الباز مبادرة لتوثيق أوضاع القرى قبل إطلاق المشروع القومي لتطوير 1500 قرية، لتوثيق الفرق.



