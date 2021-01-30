كيف تسهم توصيات قطاع الإرشاد في جودة المنتجات الزراعية؟

وضعت وزارة الزراعة ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي على عاتقها مسؤولية وضع التوصيات الفنية الواجب على المزارعين اتباعها مع بداية الموسم لكل محصول في الموسم الشتوي أو الصيفي، بحيث تساهم هذه الإرشادات في الحصول على منتجات عالية الجودة تناسب السوق المحلي وكذلك تساهم في التصدير للخارج، وهو ما انعكس بالفعل في زيادة الصادرات الزراعية المصرية خلال العام الماضي رغم أزمة فيروس كورونا المستجد، وقدرة المنتجات المصرية على اقتحام أسواق جديدة لها.من هذا المنطلق خبراء يوضحون كيف تسهم هذه التوصيات الفنية في تحسين جودة المنتجات والمحاصيل الزراعية وما ينعكس بدوره في السوق المحلي والتصدير للأسواق الأوروبية.ـ إرشاد الفلاح خلال زرع المحصول وحصادهقال الدكتور يحيى متولي، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن المنتج الزراعي لابد أن تتوافر فيه مواصفات معينة في الشكل الذي يجب أن يكون جيد وذو مواصفات جيدة بحيث لا يكون به بقع أو نتواءت، ومن حيث الطعم كذلك يجب أن يكون مستصاغ، فالثمار لابد أن تكون جيدة وذات مواصفات معينة، وهنا تكون فائدة هذه التوصيات الفنية في إرشاد الفلاح خلال عملية زرع المحصول وحصاده والحفاظ عليه.وأضاف متولي، أن هذه التوصيات كذلك تفيد في التأكد من رش المحصول بالكمية المناسبة من المبيد، بحيث لا تزيد الكمية وتؤدي إلى وجود بواقي مبيد زيادة عن الطبيعي في المحصول، لأن السوق الأجنبي يراعي المبيدات وزيادتها، فإذا زادت يتم رفض المحاصيل الصادرة في هذه الحالة، حتى وإذا قبلها السوق الداخلي فالصادرات للسوق الأوروبي تنظر إلى هذه النقطة.وتابع: أنه في فترة من الفترات أصاب البطاطس مرض يسمى العفن البني لا يظهر من الخارج ولكن داخل الثمرة، فتم رفض الصادرات المصرية من البطاطس بسبب هذا المرض، من هذا المنطلق يأتي دور وزارة الزراعة في إعطاء التعليمات والتوصيات للمزارعين والمصدرين أن يكون هناك جودة في المنتج حتى يمكن تسويق في السوق الداخلي وتصديره وتسويق في السوق الخارجي.واستكمل متولي أن هناك الكثير من الأمراض التي تصيب الفاكهة والخضراوات ونضطر إلى استخدام المبيدات حتى لا تفسد الثمار، وهنا توصي الوزارة بكمية المبيد المستخدم ومعاد وضع الأسمدة وموعد الرش بالمبيدات، مضيفًا أن هناك توصيات باستخدام أعداء حيوية للفيروس أو الفطر الذي يصيب النبات، والتي تسمى المقاومة الحيوية والتي تقتل هذا الفيروس بدون استخدام المبيدات، وهو ما تستخدمه الوزارة وتوصي به المزارعين بحيث يتم تقليل استخدام المبيدات.ـ التوصيات بناء على دراسات وتجارب زراعية موصى بهاواتفق معه الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، حيث أكد أن التوصيات الفنية مهمة جدًا في ضمان جودة المحصول، والتي تتم من خلال الحملات الإرشادية لوزارة الزراعة، وإذا طبقها المزارع بشكل جيد وصحيح يضمن جودة المحاصيل، مضيفًا أن هذه التوصيات تأتي بناء على تجارب ودراسات زراعية معمقة الموصى بها.وأوضح أن هذه التوصيات تفيد المزارع أكثر من الاستماع لتجارب المزارعين الآخرين أو اعتمادًا على اراشادات غير موثوق فيها، في حين أن الإرشاد الزراعي وتوصيات وزارة الزراعة هي الانسب لضمان جودة المحاصيل.وأضاف أن هذه التوصيات تفيد المزارع في عدة نقاط بدايتها في زيادة الإنتاجية من خلال تنظيم توقيت العمليات الزراعية وعمليات الري ما يرفع إنتاجية الفدان، وثانيا يرفع جودة المنتج نفسه، فبعض المصدرين يعيدون المنتج إذا كان فيه بواقي مبيدات ولم يتم وضعها بمعدل كويس أو بكمية اكبر من الطبيعي.وتابع: ثالثا زيادة دخل المزارع فكلما زادت الإنتاجية عادت عليه بالفائدة في رفع سعر المنتج لجودته، ورابعا: تقليل تكاليف الإنتاج من خلال الاستخدام الأمثل والمناسب لما يحتاجه المحصول.