برى يرد على السجال بين عون​ والحريري

علق رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، على السجال الدائر بين رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ حيال التحقيق الجنائي.وقال برى "أنني لن أمنح أي حكومة الثقة ما لم يكن في صلبها التحقيق الجنائي"، وفقا لما نقلته صحيفة الأخبار اللبنانية.وتابع بري فى تصريحاته "أنني كنت قد قلت سابقا في ​جلسة مجلس النواب​، إنني مع إجراء تحقيق جنائي وأن يشمل حسابات كل مؤسسات الدولة، وزارات وإدارات وصناديق ومصرف لبنان​، وقلت ولا أزال أقول إن أول ما يجب أن يبدأ به التحقيق الجنائي هو ​وزارة الطاقة والمياه​".