الأمن العراقي يحبط مخططًا إرهابيًا بنينوى

أحبطت قوات الأمن الوطني العراقي، اليوم السبت، مخططا إرهابيا لاستهداف محافظة نينوى.وأفاد بيان صدر عن جهاز الأمن العراق بأنه "وبناء على معلومات وردت عبر الخط الساخن المجاني، أفادت بتحركات لعناصر داعش الإرهابي في مناطق متفرقة بالموصل، شرع جهاز الأمن الوطني بالمراقبة والتعقب".وأوضح البيان أن المفارز تمكنت من إلقاء القبض على سبعة إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب كانوا يخططون لإعادة تشكيلهم بخلية لاستهداف المحافظة بهجمات إرهابية.وتابع البيان: "جرى تدوين أقوالهم أصوليا، واعترفوا بتنفيذهم هجمات مسلحة ضد القوات الأمنية العراقية في أثناء عمليات التحرير، وتمت إحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم".يأتي هذا عقب مقتل 3 عناصر من داعش، أحدهم يرتدي حزاما ناسفا جنوب غربي قضاء الرطبة بالأنبار، أمس الجمعة، حسب ما أعلنه جهاز الأمن.