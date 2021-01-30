أسقف الزقازيق يترأس قداس عيد الأنبا أنطونيوس

ترأس الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق، اليوم، صلاة القداس الإلهي لعيد الأنبا أنطونيوس «أبوالرهبان»، بكنيسة الأنبا أنطونيوس بالزقازيق.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، بذكرى رحيل الأنبا أنطونيوس «أبو الرهبان»، ومؤسس الحياة الرهبانية في العالم أجمع.ولد الأنبا أنطونيوس في بني سويف حوالى عام 251، من أبوين غنيين، وعقب وفاة والده، وعند دخوله الكنيسة ذات يوم عام 269، سمع الإنجيل يقول: «إن أردت أن تكون كاملًا اذهب وبع كل مالك ووزعه على الفقراء، فقام مع أخته ووزع جميع أموالهما على الفقراء وذهبا ليتفرغا للعبادة فذهبت أخته لبيت للعذارى، وهو سكن بجوار النيل، وكان يقضي كل وقته فى النسك الشديد والعبادة».