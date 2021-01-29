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محافظات

أول تعليق من أسرة ضحية تصادم سيارة نجل رجل أعمال شهير بالغردقة

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:52 م
المهندسة ماي جايد
المهندسة ماي جايد
علي عواد
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قالت رضوى الشماع صديقة المجني عليها المهندسة ماي جايد اسكندر ضحية تصادم سيارة نجل رجل أعمال شهير بالغردقة، إنهم لن ولم يتنازلوا عن القضية، مؤكدةً أنهم على ثقة بعدالة القضاء المصري ونزاهته في التعامل مع القضية، وأنهم سيتبعون كافة الوسائل الشرعية للحصول على حق ابنتهم.

وأضافت صديقة المجني عليها لـ"الدستور"، أن أسرة الضحية في حالة لا تسمح لهم بالتحدث مباشرة لوسائل الإعلام، مؤكدةً أنهم ليسوا في عداء مع أحد، وأنهم يطالبون بتطبيق القانون على الجميع، وهو ما يتم حاليًا من خلال محاكمة الجاني ويؤكد نزاهة وشفافية التحقيقات في القضية.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي مدير أمن البحر الأحمر إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أدى إلى وفاة مهندسة واصابة شاب، في حادث سيارة بعد أن صدمهما شاب في حالة سُكر وتحت تأثير مخدر، حيث لقيت الفتاة مصرعها على الفور، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم نجل رجل أعمال شهير وصاحب مجموعة منتجعات سياحية شهيرة بالغردقة.

وبإجراء التحقيقات والتحريات والتحاليل اللازمة للمتهم تبين أن المتهم يدعي "ه. ك. أ"، كان يقود سيارته بسرعة جنونية تحت تأثير المخدرات وعكس الاتجاه بطريق سهل حشيش الخارجي، وتسبب في وفاة مهندسة تُدعى "ماي جايد اسكندر"، وإصابة سائق يعمل باحدي شركات النقل والتوصيل بيسارته الخاصة، وتحرر محضر بالواقعة جنح أول الغردقة، وتم حبس المتهم على ذمة التحقيقات.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة البحر الأحمر، تجديد حبس نجل أحد كبار رجال الأعمال بالغردقة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة القتل الخطأ، عقب تورطه في دهس ووفاة مهندسة، بطريق سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة، وذلك خلال عودتها من عملها إلى مقر إقامتها.

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