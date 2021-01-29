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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

معاينة النيابة لحريق سوق التوفيقية: 14 كشكًا تفحموا وخسائر بـ20 مليون جنيه

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:16 م
حريق سوق التوفيقية
حريق سوق التوفيقية
حسام التمساح
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كشفت معاينة نيابة الأزبكية، لحريق سوق التوفيقية عن تفحم أكثر من ١٤ كشكا للباعة وتفحم جميع ما فيه من مفروشات أو سلع معدة للبيع.

وأضافت المعاينة أن حجم الخسائر المبدئية قدر بحوالي ٢٠ مليون جنيه ويواصل المعمل الجنائي الفحص والمعاينة.

وأشارت المعاينة إلى أن سبب الحريق إلقاء مادة شديدة الاشتعال بنزين مما ساعد في انتشار النيران وامتدادها للأكشاك المحترقة فضلا عن امتدادها لمول تجاري أتت علي ما فيه.

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط مرتكب واقعة إضرام النيران بعدد من المحال التجارية بمنطقة التوفيقية بالقاهرة.

كانت أجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا بنشوب حريق بمنطقة شارع التوفيقية بدائرة قسم شرطة الأزبكية أسفر عن احتراق (14) كشكا، وامتداد النيران لأحد المراكز التجارية بذات المنطقة، وتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده.

وأسفرت تحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة من خلال فحص المنطقة محل البلاغ عن وجود شبهة جنائية بالحريق، وأن وراء ارتكاب الواقعة (بائع إكسسوارات سيارات بذات المنطقة– له معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بأنه نظرًا لوجود خلافات مالية بينه وبين أبناء عمومته ناتجة عن بيع أحد المحلات "تحت الإنشاء" الكائنة بدائرة القسم، فحصل على كمية من "البنزين" من صاحب مركبة "توك توك".

وعقب إيهامه بأنه سائق "توك توك" وتعطلت مركبته، وتوجه لمحل البلاغ وسكب البنزين وأضرم النيران في بعض الفاترينات الخاصة بأبناء عمومته الكائنة بمحل البلاغ، إلا أن الحريق امتد على النحو المشار إليه، ولاذ بالفرار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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