ماكرون: النظام اللبناني بمأزق.. والمفاوضات مع إيران صارمة









قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إن النظام اللبناني بمأزق بسبب الحلف بين الفساد والترهيب، مضيفا: "سأقوم بزيارة ثالثة للبنان بعد التحقق من أمور أساسية"، وفق قناة العربية.وأكد ماكرون أن التفاوض مع إيران سيكون صارما وحادا، لافتا إلى أنه يجب ضم السعودية إلى أي مفاوضات بشأن اتفاق مع طهران، فالوقت المتبقي لمنعها من حيازة السلاح النووي قصير جدا.وأشار ماكرون، إلى أنه يجب تجنب خطأ عام 2015 عندما استبعدت القوى الإقليمية عن الاتفاق مع إيران.