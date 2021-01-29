الاتحاد الأوروبي يُلزم منتجي اللقاحات بالحصول على تراخيص مسبقة قبل تصديرها

شدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، على ضرورة إلزام منتجي اللقاحات بالحصول على تراخيص مسبقة قبل تصديرها.كانت حدة الخلاف تصاعدت بين الاتحاد الأوروبي وشركة أسترازينيكا بسبب تأخرها في تسليم لقاحها المضاد لفيروس كورونا. ودعت المفوضية الأوروبية الشركة البريطانية إلى توفير الجرعات الموعودة لدول الاتحاد السبع والعشرين، على الرغم من أن ذلك قد يعني مخالفة تعليمات لندن.