«التنظيم والإدارة» يوضح الوظائف المعادلة للقيادات الحكومية (إنفوجراف)

نشر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، إنفوجراف عبر موقعه الرسمى، يوضح الوظائف التى ينقل إليها الموظف بعد انتهاء مدة شغله للوظائف القيادية والإشرافية، والتي تمثلت فيما يلى:ينقل شاغل الوظيفة القيادية من المستوى الممتاز إلى وظيفة استشاري قطاع.ينقل شاغل وظيفة قيادية من المستوى الوظيفى العالى إلى وظيفة استشاري إدارة مركزية.ينقل شاغل وظيفة قيادية من المستوى الوظيفى مدير عام إلى وظيفة استشاري إدارة عامة.ينقل شاغل وظيفة من وظائف الإدارة الاشرافية إلى وظيفة تكرارية من المستوى الوظيفى الأول.