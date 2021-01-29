رئيس معهد ألماني يحذر من التعجل في تخفيف الإغلاق

حذر رئيس معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، لوتار فيلر، من التعجل في تخفيف القيود المفروضة على الحياة العامة في ألمانيا لاحتواء جائحة كورونا.وقال فيلر، اليوم الجمعة، في برلين: "نحن نسير على الطريق الصحيح، ويجب أن نستمر في السير على هذا الدرب بحزم".وذكر فيلر أن معدل الإصابة بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام تراجع لأول مرة أمس الخميس، لأقل من مئة منذ نهاية أكتوبر الماضي.