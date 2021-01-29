«كورونا» يدفع نجم موسيقى الريف الأمريكي لاعتزال الجولات الغنائية

بعد مشوار فني يربو على خمسين عامًا، قرر مغني ومؤلف أغاني الريف الأمريكي كريس كريستوفرسن التوقف عن الجولات الغنائية.جاء هذا بعد عام من آخر عرض شارك فيه كريستوفرسن، وكان ذلك في جزر الكاريبي في يناير كانون الثاني 2020.وقالت تمارا سافيانو، مديرة أعماله لمجلة فارايتي، إن قرار كريستوفرسن باعتزال العروض الموسيقية مسألة طبيعية، بعدما تسببت جائحة كورونا في إغلاق أماكن إقامة العروض الحية في العام الماضي.