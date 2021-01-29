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محمد العسيري

حوادث

ضبط 1229 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:30 ص
قضية تموينية
قضية تموينية
مريم جبل- عمرو المزيدى
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

ونجحت الجهود في ضبط 1229 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 2٫3 طن "مصنعات لحوم"، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطهيها وطرحها كوجبات جاهزة بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة بمحافظة القاهرة.
كما نجحت الجهود في ضبط (1٫7طن "بلح مجفف")"يشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصه الطبيعية مما يشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لتعبئة التمور بدون ترخيص بمحافظة الغربية.
كما تم ضبط (225٫000 قطعة كمامة مدون عليها علامة تجارية غير مسجلة وغير مطابقة للمواصفات الصحية "منتج نهائي" – 60000 قطعة كمامة "تحت التجهيز" 3٫264 طن " أقمشة غير منسوجة– دعامة– فلتر" بدون مستندات ومجهولة المصدر– مستلزمات إنتاج– 42 قطعة "ماكينة حياكة– ميزان مكواة" أدوات إنتاج)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة.
وتمكنت الجهود من ضبط (20٫55 قطعة "كمامة– سرنجات– جوانتى"، 248 عبوة "كحول طبى– جل طبى" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الصحية)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية، وضبط (3 أطنان "بويات" بدون مستندات مجهولة المصدر)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك محل لتجارة الحدايد والبويات) بمحافظة الشرقية.
وأثمرت الجهود عن ضبط مالك مخبز بلدي بمحافظة الجيزة لاستيلائه على مبلغ 583 ألفًا و919 جنيهًا من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف وهمية والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم، وبيعها بالسوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز، وضبط 2٫65 طن أسمدة زراعية محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص بمحافظة كفر الشيخ.
كما أسفرت الجهود عن ضبط (1525 قطعة غيار سيارات متنوعة منتج نهائي– مستلزمات إنتاج)،غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لقطع غيار السيارات بدون ترخيص بمحافظة الغربية.

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