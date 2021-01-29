ضبط 159 سلاحا ناريا و222 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق حملات موسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط 159 قطعة سلاح ناري، و222 قضية مخدرات، وتنفيذ 80656 حكما قضائيا متنوعا.يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.