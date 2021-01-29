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منوعات

فريق «الصحة العالمية» يجتمع مع علماء صينيين فى ووهان

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:34 ص
جريدة الدستور
وكالات
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بدأ فريق خبراء تقوده منظمة الصحة العالمية ويحقق في منشأ جائحة كوفيد-19 اجتماعاته مع علماء صينيين اليوم الجمعة، وقالت المنظمة إن الفريق يعتزم زيارة مختبرات وأسواق ومستشفيات في مدينة ووهان.

وأنهى الفريق أمس الخميس حجرًا صحيًا استمر أسبوعين بعد وصوله إلى الصين، وانتقل إلى فندق في ووهان الواقعة بوسط الصين والتي نشأ بها فيروس كورونا في نهاية 2019.
ومن المتوقع أن يظل الفريق في الصين لأسبوعين آخرين، وسيزور سوقًا للمأكولات البحرية الذي كان مركزًا للتفشي المبكر للفيروس، كما سيزور معهد ووهان لعلم الفيروسات وتقول واحدة من الفرضيات، التي رفضتها الصين، إن التفشي نتج عن تسرب من المختبر الحكومي.
وقالت تيا فيشر، وهي عضو دنماركية بالفريق لرويترز أمس الخميس "من المهم تذكر أن نجاح هذه المهمة وعملية رصد منشأ (الفيروس) تعتمد بنسبة 100 بالمئة على الوصول إلى المصادر ذات الصلة".
وسعت الصين لترسيخ فكرة نشأة الفيروس في الخارج قبل اكتشافه على أراضيها وذلك بتحدث وسائل الإعلام عن وجود الفيروس في أغذية معبأة مستوردة وأبحاث علمية تقول إنه انتشر في أوروبا في 2019.

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