ضبط 13994 لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية

ضبطت الداخلية (13994) شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ(13862) شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (132) شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (551) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (203) قضايا فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات (1350) شيشة.يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.