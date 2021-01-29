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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مخدرات بـ 10 ملايين جنيه.. تفاصيل ضبط وكر لتصنيع وتصدير الكابتجون

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:57 ص
جريدة الدستور
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نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بتصنيع كميات كبيرة من الأقراص المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام 10 أشخاص "ثلاثة منهم يحملان جنسيات دول عربية"، ولاثنين منهم آخرين معلومات جنائية بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع وترويج الأقراص المخدرة وخاصةً عقار الكبتاجون، حيث قاموا بتجهيز إحدى المزارع - كائنة بمحافظة الإسماعيلية بالماكينات والمعدات اللازمة لتصنيع تلك العقاقير، وذلك بقصد الإتجار فيها لصالح عناصر التشكيل وتصدير الجزء الباقى منها لإحدى الدول العربية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسق مع قطاعات الأمن الوطنى، الأمن العام، الأمن المركزى، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديريات أمن القاهرة، الإسماعيلية، الشرقية، تم استهداف عناصر التشكيل العصابى والمزرعة المشار إليها، وأمكن ضبطهم جميعًا.

وأسفرت عمليات تفتيش المزرعة والمتهمين المشار إليهم ومحل إقامة أحدهم عن ضبط 25 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون، كمية من مخدر الأيس وزنت واحد كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 950 جرام، و72 قرص لعقاقير "ترامادول – تامول – ترمال"، وكمية من مخدر الماريجوانا وزنت 350 جرام، وكمية كبيرة من المواد الخام الخاصة بتصنيع المواد المخدرة، والماكينات والأدوات الخاصة بالتصنيع والتغليف، ومبالغ مالية –طبنجة - طلقات نارية - 5 سيارات –13 هاتف محمول–3 ميزان حساس.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه عمليات الضبط والتفتيشأكدوا ما جاء بالتحريات وإعترفوا بها، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى عشرة ملايين جنيه.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها.

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