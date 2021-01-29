أكبر بنك رواندي يسعى للحصول على 40 مليون دولار من مؤسسات تمويل التنمية

تجري مجموعة «بي كيه جروب بي إل سي» المصرفية، محادثات للحصول على 40 مليون دولار من مؤسسات تمويل التنمية لتعزيز عملياتها، بعد أن أضرت الجائحة بأكبر بنك في رواندا، طبقًا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.وبدأت المجموعة المصرفية ومقرها كيجالي بالفعل مداولات مع بنك الاستثمار الأوروبي «انترناشونال فاينانشيال كورب»، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، طبقًا لما ذكرته المديرة التنفيذية للمجموعة، ديان كاروسيسي.وستستخدم مجموعة «بي كيه» خط الائتمان لاستكمال ودائعها وستلجأ إلى البنك الذي يعطي أفضل معدلات، طبقا لما ذكرته كاروسيسي في مقابلة أمس الخميس.