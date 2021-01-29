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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تطالب باحترام آلية تنفيذ وقف إطلاق النار فى ليبيا

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:09 ص
ليبيا
ليبيا
عبير سليم
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أكد مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، مساء الخميس، أنه يجب أن يعمل الليبيون من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتنمية المستدامة في ليبيا، داعيًا المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهده لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

جاء ذلك في كلمة له خلال جلسة عقدها مجلس الأمن، استمع خلالها لإحاطة عبر الفيديو من الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، قالت فيها إن "ليبيا تواجه نقطة تحول حاسمة"، وطالبت مجلس الأمن باتخاذ موقف لحل كل المؤسسات التنفيذية الموازية في البلاد.

وطالب مندوب الصين، باستئصال المحاربين الأجانب من ليبيا، معتبرًا أن العقوبات بشأن حظر السلاح على ليبيا يجب أن تكون وسيلة وليست غاية.

كما شدد مندوب الصين لدى الأمم المتحدة على ضرورة حيادية آلية تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا، مؤكدًا أن احترامها واجب على الطرفين.

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