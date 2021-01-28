الأنبا أرساني يناقش موضوع المناسبات الحزينة بالكنيسة

بثت إيبارشية هولندا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم حلقة جديدة من برنامج "أنت تسأل والأنبا أرساني يجيب"، الذي يقدمه أسقف الإيبارشية عبر موقعها الرسمي.وناقش الأنبا أرساني خلال الحلقة الأحدث موضوع "المناسبات الخزينة بالكنيسة"، وتحدث عن عدم ربط الملابس السوداء بالمناسبات الحزينة كما توارث البعض هذا التقليد.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي والذي يستغرق 3 أيام بدءً من 24 فبراير.