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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3497 إصابة جديدة بكورونا في لبنان

الخميس 28/يناير/2021 - 08:27 م
كورونا في لبنان
كورونا في لبنان
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 3497 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 293 ألفا و157 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي.سي.آر)، التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس، إلى تسجيل 68 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 2621 حالة، في حين يرقد 938 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 329 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 16362 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

على صعيد متصل، أعلنت السلطات اللبنانية إطلاق المنصة الإلكترونية لتسجيل بيانات الراغبين في تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وتعاقد لبنان مع شركة فايزر لتوريد نحو مليوني جرعة من اللقاح تبدأ في الوصول تباعا ابتداء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير المقبل، فضلا عن الاتفاق مع منصة كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية في سبيل توريد 2 مليون و700 ألف جرعة من اللقاحات عبر شركات عالمية متعددة منتجة للقاحات.

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