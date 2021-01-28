رابط موقع المنصة الموحدة للكهرباء.. خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء
الخميس 28/يناير/2021 - 08:53 م
حسين العمدةطباعة
يبحث المواطنون على جوجل عن خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء وخطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء، حيث أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المنصة الموحد لخدمات الكهرباء، للتسهيل على المواطنين من خلالها يستطيع كافة المواطنين بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية عبر الانترنت، ضمن جهود الحكومة المصرية فى التحول الرقمي، ونقدم لكم الرابط الإلكتروني المختص بوزارة الكهرباء الذي عن طريقه يمكن للمواطن قراءة عداد الكهرباء.
- يمكن للمواطن قراءة عداد الكهرباء والاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال الرابط الإلكتروني للمنصة الموحدة للكهرباء، وذلك عن طريق الخطوات التالية:
الدخول على الرابط الإلكتروني للمنصة (من هنا)
- ثم اختيار شركة الكهرباء التابع لها المواطن، وهم شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء، شركة القناه لتوزيع الكهرباء، شركة شمال الدالتا لتوزيع الكهرباء، شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.
- بعد ذلك اختيار ايقونة خدمة العملاء.
- ثم الضغط على على ايقونة قراءة العداد.
- ثم كتابة الأرقام المدونة بالعداد بالكامل كما هى.
- أولا يمكن للمواطن من خلال المنصة تقديم طلب تركيب عداد كهرباء قانونى لأول مرة.
- وأيضا تقديم طلب تركيب عداد كودى.
- والحصول على شهادة بيانات استهلاك.
- وتسجيل قراءة عداد الكهرباء.
- ودفع فواتير استهلاك الكهرباء.
- وأيضا تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل تالف.
- وتغير اسم صاحب العداد.
- وتقديم طلب فحص العداد.
- وتقديم طلب رفع العداد.
- وتقديم طلب استبدال العداد بقدرة أكبر.
- وتقديم طلب جدولة المديونية على أقساط شهرية.
- وتقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمبانى السكنية.
- وتقديم طلب تعديل توصيلة أو توصيل تيار مؤقت.
- وايضا تقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمنشآت الاستثمارية.
خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء عبر رابط المنصة الموحدة للكهرباء
- يمكن للمواطن قراءة عداد الكهرباء والاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال الرابط الإلكتروني للمنصة الموحدة للكهرباء، وذلك عن طريق الخطوات التالية:
الدخول على الرابط الإلكتروني للمنصة (من هنا)
- ثم اختيار شركة الكهرباء التابع لها المواطن، وهم شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء، شركة القناه لتوزيع الكهرباء، شركة شمال الدالتا لتوزيع الكهرباء، شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.
- بعد ذلك اختيار ايقونة خدمة العملاء.
- ثم الضغط على على ايقونة قراءة العداد.
- ثم كتابة الأرقام المدونة بالعداد بالكامل كما هى.
ما هى خدمات المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء
- أولا يمكن للمواطن من خلال المنصة تقديم طلب تركيب عداد كهرباء قانونى لأول مرة.
- وأيضا تقديم طلب تركيب عداد كودى.
- والحصول على شهادة بيانات استهلاك.
- وتسجيل قراءة عداد الكهرباء.
- ودفع فواتير استهلاك الكهرباء.
- وأيضا تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل تالف.
- وتغير اسم صاحب العداد.
- وتقديم طلب فحص العداد.
- وتقديم طلب رفع العداد.
- وتقديم طلب استبدال العداد بقدرة أكبر.
- وتقديم طلب جدولة المديونية على أقساط شهرية.
- وتقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمبانى السكنية.
- وتقديم طلب تعديل توصيلة أو توصيل تيار مؤقت.
- وايضا تقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمنشآت الاستثمارية.