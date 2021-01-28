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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

بعد تصدرها التريند.. 6 تصريحات مثيرة لسمية الخشاب

الخميس 28/يناير/2021 - 05:36 م
سمية الخشاب
سمية الخشاب
إسلام جمال
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دائمًا ما تثير الجدل الفنانة سمية الخشاب، سواء بتصريحاتها أو إطلالتها، فحياتها مليئة بالكثير من الأكشن والإثارة، الأمر الذى دائمًا ما يجعلها "تريند" ومجال بحث على محركات التواصل الإجتماعى.

نرصد فى هذا التقرير عددا من التصريحات التى أثارت بها الفنانة سمية الخشاب الجدل، وصعدت بها إلى صدارة "التريند".

◄ «أنا جمالى يشبه جمال شهرزاد»

قالت الفنانة سمية الخشاب، خلال مشاركتها ببرنامج "أنت مين" maskedsinger  المذاع على فضائية إم بى سى، إنها عاشت مع شخصية شهرزاد التى كانت تقدمها خلال البرنامج، تجربة مختلفة ومميزة.

وأضافت سمية، أنها تعشق شخصية شهرازد قائلة: « أنا بحب شهرازد عشان قوية وجريئة، عشان كدة أنا بشبه نفسى بيها».
بعد تصدرها التريند..
◄ «أنا خجولة مش بعرف أتعامل مع الناس»

من التصريحات التى اعتبرها البعض غريبة، هو عندما حلت ضيفة لبرنامج "الخطايا السبع" الذى يقدمه عمرو الليثى، حيث صرحت بأنه تعانى من الخجل المفرط، الأمر الذى يفقدها فن التعامل مع الآخرين.
بعد تصدرها التريند..
◄ «محسودة.. وبتعالج بالقرآن»

تعتبر سمية الخشاب من النجوم الذين صرحوا بأنهم محسودون، حيث أكدت فى أكثر من برنامج أنها محسودة وتواظب على قراءة القرآن لإبطال السحر والحسد.
◄ «إيه يعني اتطلقت مش نهاية العالم»

من التصريحات التى وصفها البعض بالقوية، عندما حلت ضيفة لبرنامج الحكاية مع عمرو أديب، حيث علقت على خبر طلاقها من الفنان أحمد سعد «إية يعنى اتطلقت.. هاموت يعنى».
بعد تصدرها التريند..
◄«زواجي من سلفي ممكن.. ليه لا؟»

من التصريحات التى أثارت بها الجدل، عندما أكدت أنه لا تمانع من الزواج من سلفى، الأمر الذى اعتبره البعض غريبًا بعض الشىء.

◄ «البط المحشي نقطة ضعفي»

قالت الفنانة سمية الخشاب إن نقطة ضعفها هي أمها و«البط المحشي»، وذلك خلال استضافتها ببرنامج شيخ الحارة رمضان الماضى.

وأضافت: أنا أستاذة في الطهي وعائلتي يلقبونني بملكة المطبخ ولن أخفي عليكم أنني ضعيفة جدا أمام البط المحشي بالمكسرات الذي أقوم بتحضيره على المائدة الرمضانية خاصة في اليوم الأول.

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