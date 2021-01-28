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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

أخصائي فيروسات بلجيكي: سلالة كورونا البريطانية موجودة في بلادنا

الخميس 28/يناير/2021 - 06:25 م
سلالة كورونا البريطانية
سلالة كورونا البريطانية
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أكد الأخصائي البلجيكي في علم الفيروسات، الدكتور إيمانويل أندريه، أن السلالة البريطانية من فيروس "كورونا" موجودة بالفعل في البلاد، وأنها ستصبح هي الطاغية على كل الإصابات بحلول نهاية شهر فبرير القادم.

وأشار أندريه، في تصريحات إعلامية له أوردتها وكالة أنباء (آكي) الإيطالية، إلى أن السلالة البريطانية من فيروس "كورونا" تنتشر بسرعة أكبر من باقي السلالات، مُضيفًا: "نتوقع كعلماء أن يتجاوز معدل عدواها بنسبة 65% عن معدلات عدوى السلالات الأخرى".

وشدد العالم البلجيكي على أن السلالات المتحورة لا تعني أن الفيروس تغير، مؤكدًا أن الفيروس يبقى هو نفسه وأن التعامل معه يجب أن يتم بنفس الطريقة المتبعة حاليًا، سواء من جانب الناس أو من جانب السلطات الصحية والسياسية.

وأكد أندريه أن اللقاحات ستسهم في حماية المسنين وبالتالي سينخفض عدد الأشخاص الذين يحتاجون للعلاج في وحدات العناية المشددة.. مُعتبرًا تطور المؤشرات يدل بالفعل على بدء موجة ثالثة من الوباء.

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