الرئيس البيلاروسي: أجهزة الأمن اكتشفت محاولات لتفجير منازل وشوارع

أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن أجهزة الأمن البيلاروسية كشفت محاولات معارضي السلطة لتفجير منازل وشوارع في البلاد وتشكيلهم سلاسل لنقل الذخيرة.وقال لوكاشينكو،في تصريحات له اليوم الخميس أوردتها وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية: "بالطبع هناك معارضون، ولكن هناك منتهكون للقانون، والكثير منهم استغل هذا كغطاء خاصة الجماعات المسلحة".وأضاف أن لجنة أمن الدولة (كي جي بي) البيلاورسية ستنشر مع الوقت حقائق حول محاولات ليس فقط بطريقة أو بأخرى تفجير الوضع معنويا، ولكن هناك من حاول تفجير المنازل والشوارع في بلادنا، متسائلا: من أين جاءت الذخيرة والمتفجرات؟.وأشار الرئيس البيلاروسي إلى أنه جرى اكتشاف السلاسل المتعلقة بنقل الذخائر بالكامل، واعتقل من نقلها عبر الحدود.وكانت بيلاروسيا قد شهدت احتجاجات حاشدة عقب الانتخابات الرئاسية، التي جرت في التاسع من أغسطس عام 2020، التي فاز بها الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو، حيث اعتبرتها المعارضة غير نزيهة ونتائجها مزورة مطالبة بإجراء انتخابات جديدة.