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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

الأحد.. «خطة النواب» تبدأ مناقشة حسابات الحكومة عن العام المالي 2019ـ 2020

الخميس 28/يناير/2021 - 04:06 م
النائب ياسرعمر
النائب ياسرعمر
مني هيبة
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قال النائب ياسرعمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة الفرعية المشكلة برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لمراجعة الحسابات الختامية للدولة، ستبدأ أعمالها الأسبوع المقبل، ببحث الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 20192020.

وأوضح عمر في تصريح لـ"الدستور"، أن اللجنة ستعقد 5 اجتماعات بدءا من الأحد حتى الخميس، بواقع اجتماع يوميًا، تستهلها الأحد باجتماع خاص لمتابعة مدى التزام الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة التي أوردتها في تقريرها العام عن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة االقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 20182019، ثم تنتقل بعد ذلك لبحث الصورة الإجمالية لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للسنة المالية 20192020.

وأضاف: تتناول اللجنة الاثنين بحث نتائج تنفيذ الباب الأول من موازنة 1019- 2020 المعني بأجور وتعويضات العاملين، مع التركيز على الاعتمادات الفعلية التي خصصت لممثلي الوزارات في البعثات الدبلوماسية القنصلية بالخارج واثرها على تحقيق الأهداف المرجوة، وذلك في ضوء مقتضيات ترشيد االنفاق.

وتابع: أما الاجتماع الثالث الذي يعقد الثلاثاء، فيتناول الموقف من تنفيذ المشروعات التي أدرجت في خطة الدولة في السنة المالية الماضية، مع التركيز على المشروعات الممولة من القروض والمنح.

واختتم: سيتناول اجتماع اللجنة الأربعاء مناقشة موقف الدين العام والأعباء المترتبة عليه في 30 يونيو الماضي، بالتركيز على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من تزايد الدين العام وما يترتب عليه من تزايد اعباؤه، مضيفًا فيما يتناول اجتماع الخميس، مناقشة موقف الديون المستحقة للحكومة طرف الغير خلال العام الماضي، في ضوء تأثيرها على تزايد العجز، والوقوف على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحصيل هذه الديون.

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