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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ذا تايمز: واشنطن تستولى على منظومة صواريخ روسية من ليبيا

الخميس 28/يناير/2021 - 04:42 م
ى منظومة صواريخ روسية
ى منظومة صواريخ روسية من ليبيا
عبير سليم
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قالت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة استولت على منظومة "بانستير إس-1" روسية الصنع، للدفاع الجوي في ليبيا، ونقلتها إلى إحدى قواعدها العسكرية في ألمانيا ضمن مهمة سرية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن المنظومة احتجزت في 18 مايو في قاعدة الوطية ونقلت إلى مدينة الزاوية غربي العاصمة طرابلس، حيث وقعت بيد قائد أحد الفصائل المسلحة، يدعى محمد بحرون، المعروف بـ"الفأر"، مشيرة إلى أن الأخير لديه علاقة مع مهربي أسلحة ومتشددين إسلاميين.

ولفتت إلى أن القوات الخاضعة لسيطرة وزير الداخلية في حكومة الوفاق في طرابلس، فتحي باشاغا، ضغطت على "الفأر" وأجبرته على تسليم المنظومة المحتجزة، التي نقلت لاحقا إلى قاعدة عسكرية تستضيف القوات التركية ثم إلى مطار الزاوية.

وبينت أنه في يونيو وصل فريق عسكري أمريكي إلى هذا المطار على متن طائرة شحن عسكرية من طراز "بوينغ سي-17 غلوب ماستر"، بهدف نقل المنظومة إلى قاعدة رامشتين الجوية جنوب غربي ألمانيا.

وذكرت "ذا تايمز" أن هذه العملية جاءت ضمن إطار مهمة سرية، نفذت بسبب وجود مخاوف من وقوع المنظومة الدفاعية روسية الصنع في أيدي ميليشيات مسلحة أو مهربين.

ونوهت إلى أن الأمريكيين يعتبرون أن منظومة من هذا الطراز أسقطت إحدى طائراتهم المسيرة من طراز "إم كيو-9 ريبر"، والتي تصل قيمتها لملايين الدولارات خلال تنفيذها مهمة استطلاعية فوق ليبيا.
ذا تايمز: واشنطن تستولى على منظومة صواريخ روسية من ليبيا
ذا تايمز: واشنطن تستولى على منظومة صواريخ روسية من ليبيا

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