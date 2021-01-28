الصحة العالمية: الشركات المنتجة للقاح كورونا تعمل بلا توقف

قال هانز كلوج، الرئيس الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، اليوم الخميس، إن الشركات المصنعة للقاحات المضادة لـ«كوفيد-19» تعمل بلا توقف لسد النقص في الإمدادات إلى الدول التي تكافح لاحتواء الوباء، وحث تلك الدول على عدم التدافع للحصول على طلبياتها.وقال كلوج في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: إن "التضامن لا يعني بالضرورة أن يبدأ كل بلد في العالم (عملية التطعيم) في نفس اللحظة بالضبط الفهم الجيد (للأمر)، هو أنه لن يكون أحد في مأمن قبل أن يكون الجميع بمأمن".وبعد سؤال عن تأخر وصول لقاحي فايزر وأسترازينيكا إلى المرضى في الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وجه كلوج وسيدهارتا داتا، خبير التطعيمات في المنظمة نداء للحكومات والشركات المصنعة للتعاون معًا في مواجهة المشكلات التي بدأت تظهر خلال عملية طرح اللقاحات.وقال كلوج: "في الحقيقة هناك نقص فى اللقاحات، ولكن لا يساورنا شك فى أن المصنعين والمنتجين يعملون بلا توقف لسد الثغرات، ونحن واثقون من أن التأخيرات التي نشهدها الآن سيتم تعويضها من الإنتاج الإضافى فى المستقبل".