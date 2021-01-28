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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوزراء البريطاني يزور اسكتلندا مع تزايد الدعوات للاستقلال

الخميس 28/يناير/2021 - 02:09 م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
وكالات
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من المقرر أن يزور رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اسكتلندا اليوم الخميس، حيث تثار تساؤلات حول قوة الاتحاد بين اسكتلندا، وإنجلترا، وويلز، وأيرلندا الشمالية.

وقال وزراء في حكومة جونسون، في تعليقات لوسائل إعلام، إنه يزور اسكتلندا لمراقبة الجهود الجارية لتوزيع لقاح فيروس كورونا المستجد.

ولكن تقارير في صحيفة "ذا صن" أشارت إلى أن زيارته تهدف إلى تذكير الشعب الاسكتلندي، بفوائد كونه جزءا من اتحاد أوسع نطاقا.

وجاءت التقارير بعد أن كشفت استطلاعات الرأي أن غالبية السكان في اسكتلندا يريدون إجراء استفتاء لتقرير ما إذا كان ينبغي أن تظل اسكتلندا جزءا من الاتحاد، وفقا لتقرير في صحيفة "صنداي تايمز" الأسبوع الماضي.

وانتقدت الوزيرة الأولى في اسكتلندا نيكولا ستورجيون، قرار جونسون السفر إلى اسكتلندا من منزله في إنجلترا، لأن كلا البلدين يفرضان عمليات إغلاق صارمة، بما في ذلك أوامر تقضي بالبقاء في المنزل.

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