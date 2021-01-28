رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة بالرقم القومي

بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة





رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة وتبذل وزارة التضامن الاجتماعي، المزيد من الجهد في تقديم أفضل خدمة لأصحاب بطاقة الخدمات المتكاملة، وذلك نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد حاليًا بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، والذي ينتشر بسرعة كبيرة جدًا، لذلك أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة إلكترونيًا، وذلك خوفًا على صحة المواطنين من عدوى فيروس كورونا المستجد، وللحد من انتشار الوباء بين المواطنين، وكان سبب هذه المنصة الإلكترونية تخفيف الازدحام والتكدس في الشوارع والمصالح الحكومية.



خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

1 - تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط التي أعلنت عنه وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج لحاملي كارت الخدمات المتكاملة من



2 - اختيار كارت الخدمات.



3 - ثم يقوم المتقدم بكتابة بيانات الراغبين في الاستعلام كاملة ( اسم صاحب بطاقة الخدمات المتكاملة - يقوم صاحب الخدمة بإدخال الرقم القومي الخاص به المكون من 14 رقما - العنوان بالكامل ).



4 - ثم يقوم صاحب بطاقة الخدمات المتكاملة بالضغط على زر الاستعلام.



ويمكن للراغبين في التقديم بالخدمات المتكاملة لعام 2021 بالاستعلام عن كارت الخدمات من خلال اتباع تلك الخطوات التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي في بيان رسمي لها تحت إشراف وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج. ولذلك يعرض " الدستور " لأصحاب بطاقة الخدمات المتكاملة في تقريرها اليوم الخميس 28-1-2021، كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، وفقًا لقرارات وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج.وتبذل وزارة التضامن الاجتماعي، المزيد من الجهد في تقديم أفضل خدمة لأصحاب بطاقة الخدمات المتكاملة، وذلك نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد حاليًا بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، والذي ينتشر بسرعة كبيرة جدًا، لذلك أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة إلكترونيًا، وذلك خوفًا على صحة المواطنين من عدوى فيروس كورونا المستجد، وللحد من انتشار الوباء بين المواطنين، وكان سبب هذه المنصة الإلكترونية تخفيف الازدحام والتكدس في الشوارع والمصالح الحكومية.1 - تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط التي أعلنت عنه وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج لحاملي كارت الخدمات المتكاملة من هنا 2 - اختيار كارت الخدمات.3 - ثم يقوم المتقدم بكتابة بيانات الراغبين في الاستعلام كاملة ( اسم صاحب بطاقة الخدمات المتكاملة - يقوم صاحب الخدمة بإدخال الرقم القومي الخاص به المكون من 14 رقما - العنوان بالكامل ).4 - ثم يقوم صاحب بطاقة الخدمات المتكاملة بالضغط على زر الاستعلام.ويمكن للراغبين في التقديم بالخدمات المتكاملة لعام 2021 بالاستعلام عن كارت الخدمات من خلال اتباع تلك الخطوات التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي في بيان رسمي لها تحت إشراف وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج.





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رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، ترتفع عمليات البحث على الإنترنت يوميًا من قبل المواطنين عن رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي تعد الوسيلة الوحيدة لحصولهم على الخدمات والمميزات التي توفرها الدولة لهم، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وفقًا لقرارات وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج.