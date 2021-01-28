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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

ترددات جميع قنوات نايل سات 2021

الخميس 28/يناير/2021 - 01:27 م
نايل سات
نايل سات
شيماء حسين
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يدير الكثير من المواطنين حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة ترددات جميع قنوات نايل سات 2021 والتي حظيت على أعلى نسبة مشاهدة في الآونة الأخيرة، عقب التغيرات التي حدثت في الساعات الأولى من العام الجديد.

لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير تردد القنوات وكيفية ضبطها عبر القمر الصناعي نايل سات.

ترددات جميع قنوات نايل سات 2021


غيرت معظم القنوات الفضائية ترددها عبر القمر الصناعي المصري نايل سات وذلك لضمان الارتقاء بمستوى الصوت والصورة و ظهور محتواها بشكل لائق أمام مشاهديها من الجمهور، ومن أبرز تلك القنوات قناة cbc والتي أصبح ترددها الجديد عبر النايل سات 11785 واستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 .

بينما أصبح تردد قناة cbc+2 هو 11488 واستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 .

وأصبح تردد قناة dmc هو 11449 واستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 .

وأصبح تردد قناة الحياة 12207 واستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 5/6 ومعدل الترميز 27500.

تردد قنوات الأطفال الجديد 2021


أصبحت قنوات الأطفال هى الوجهة التي يتجه إليها الآباء والأمهات لإلهاء أبنائهم خاصة في ظل العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لذلك يبحثون عن ترددها الجديد حيث أصبح تردد قناة طيور الجنة 11396 واستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

وأصبح تردد قناة ميكي الجديد 11528 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 ومعدل الترميز 27500، وتردد مودي كيدز 11603 واستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500.


تردد قنوات الأفلام عبر القمر الصناعي نايل سات 2021


ترددات جميع قنوات نايل سات 2021 واحدة من أبرز ما تشغل بال الكثير من المواطنين خاصة تردد قنوات الأفلام حيث أصبح تردد قناة سيما 12304 واستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 .

وتردد قناة حبيشة عبر النايل سات 11063 واستقطاب أفقي ومعامل تصحيح الخطأ 5/6، وتردد قناة المصراوية 11526 واستقطاب أفقي ومعدل الترميز الخطأ 5/6 

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