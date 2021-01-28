الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم والاسم عبر موقع المصرية للاتصالات

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات WE أخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي، قبل أن يتم فرض غرامة على المتخلفين عن السداد، بالإضافة إلى تحويل خطوط المتخلفين عن دفع قيمة فاتورة التليفون الأرضي للاستقبال فقط بعد انتهاء فترة السداد.





وأوضحت أنه يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم أو رقم الهاتف عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات ورقم الخط الساخن، بالإضافة إلى توافر عدة طرق للدفع الإلكتروني.

أخر موعد لسداد فاتورة التليفون لشهر يناير

وحددت المصرية للاتصالات شهر فترة للسماح بسداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي تبدأ من 15 يناير الجاري وتنتهي يوم 13 فبراير المقبل، فيما يعقب فترة السماح تحويل نظام خط التليفون إلى الاستقبال فقط بداية من يوم 14 فبراير 2021.

موعد فرض غرامة التليفون الأرضي

وأوضحت الشركة المصرية للاتصالات أنها تمنح المتخلفين عن سداد قيمة فاتورة التليفون خلال فترة السماح الثانية بعد تحويل نظام الخط إلى الاستقبال فقط شهرًا إضافيًا يمتد إلى منتصف شهر مارس بعدها يتم رفع الخط من الخدمة مؤقتا وفرض غرامة تأخير على عدم سداد الفاتورة.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2021

وعن كيفية الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضى لشهر يناير 2021، فعلت الشركة المصرية للاتصالات رقم 19777 للاتصال من التليفون الأرضي لمعرفة قيمة الفاتورة.

كما فعلت رابط الاستعلام عن قيمة الفاتورة عن طريق موقع الشركة المصرية للاتصالات وتسجيل رقم كود المحافظة ثم كتابة رقم التليفون لعرض قيمة الفاتورة من هــنـــــــــــــــا .

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضى

مراكز الشركة المصرية للاتصالات (السنترالات).

الدفع الالكتروني عبر موقع الشركة.

خدمة فورى.

خدمة خدماتي.

مكاتب البريد.

ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي

خدمة فودافون كاش.

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