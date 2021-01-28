إصابة بسمة وهبة بشلل عضلى بسبب «حقنة فيلر»

كشفت الإعلامية بسمة وهبة عن إصابتها بشلل عضلى في الفك، وذلك عبر فيديو جديد لها نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قالت فيه: "عمري ما اتخيلت إني أتعرض للإصابة بسبب جهل طبي".وقالت في الفيديو، إنها منذ شهر كانت لديها مشكلة في الفم ولم تستطع فتح فمها ولا الأكل والشرب، وذكرت أن السبب وراء تلك الإصابة، خطأ طبي من أطباء أحد مراكز التجميل، وذلك أثناء تعرضها لحقنة من الفيلر والبوتكس عن طريق الخطأ، وإنها خلال الفترة الماضية أثناء تواجدها في دبى بدولة الإمارات أخبرتها إحدى الطبيبات أن السبب شلل عضلى وتحتاج إلى علاج طبيعى وأدوية، وبعد فترة من العلاج لم يحدث تحسن.ورفضت بسمة الإعلان عن اسم المركز المتسبب في الخطأ ولكنها في نهاية الفيديو رددت، "اتقوا الله فينا، وكونوا حريصين جدًا في المناطق الخطرة دي".