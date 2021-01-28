لوزنها الزائد.. طفلة تشنق نفسها فى الجيزة

تجري النيابة العامة في الجيزة تحقيقات موسعة في انتحار طفلة شنقًا لمعاناتها من التنمر بسبب وزنها الزائد.طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة واستدعاء أسرة الطفلة لسماع أقوالها.تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد العثور على جثة طفلة داخل مسكنها، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 13 سنة، وتوصلت التحريات التى أجريت، أن الطفلة ساءت حالتها النفسية فى الآونة الأخيرة، بسبب تعرضها للتنمر من صديقاتها، نتيجة وزن جسدها الزائد، والسمنة التى تعاني منها.وأشارت التحريات إلى أن الطفلة استغلت تواجدها بمفردها في المنزل، وعلقت حبلًا بنافذة الغرفة، وشنقت نفسها، وأكد أفراد أسرتها أنهم عثروا عليها مفارقة الحياة، ولم يشتبهوا في وفاتها جنائيًا، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.