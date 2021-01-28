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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحداث مسلسل لؤلؤ الحلقة 25.. طارق نصار يكتشف حقيقة بدر

الخميس 28/يناير/2021 - 03:14 م
مسلسل لؤلؤ
مسلسل لؤلؤ
دعاء عبد المقصود
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يبحث الكثير من متابعي الدراما المصرية عن أحداث مسلسل لؤلؤ الحلقة 25، حيث تواصل الفنانة مي عمر حصد نجاح مسلسلها الدرامي الجديد "لؤلؤ" والذي تجسد من خلاله أولى بطولاتها المطلقة على الشاشة، واستطاع المسلسل تصدر محركات البحث عن مسلسل لؤلؤ الحلقة 25 في جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة محققا أعلى نسبة مشاهدة بين الجمهور نظرا لتشابك الخطوط الدرامية وتصاعد الأحداث بشكل كبير.

مسلسل لؤلؤ الحلقة 25

شهدت الحلقة 24 من مسلسل "لؤلؤ" أحداثا متصاعدة بعد إصابة لؤلؤ بإغماء دخلت على إثره أحد المستشفيات.
وكشف الدكتور المعالج لها أنها أصيبت بضغط نفسي وعصبي أثر على نفسيتها بشكل كبير وتحتاج لراحة كبيرة وعدم الكلام وذلك بعد لقائها ببودة أو بدر والذي يجسد دوره محمد الشرنوبي في ورشته لتصليح السيارات.

وعندما يعلم بدر بوجود "لؤلؤ" في المستشفى من مروة يقرر الذهاب لرؤيتها على الفور وحينما يراه طارق نصار تخبره مروة أنه من أكبر فانز "لؤلؤ" ويدعمها دائما في كل مكان، ويدشن لها العديد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ولكن والدة لؤلؤ لا تقتنع بهذا الكلام، وتشعر بأن هناك شيئ غامض وتشعر بأن مروة تدبر شيئا للؤلؤ.

ويقوم مدير أعمال كاميليا بإخبارها بأن لؤلؤ في المستشفى ويقنعها بأن تزورها للانتقام منها من خلال التقاط صور لها أثناء مرضها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي مما يدفع الجمهور للتعاطف مع كاميليا وأن لديها قلب كبير وهو ما وجدته كاميليا فرصة للانتقام من لؤلؤ، وحينما وصلت المستشفى حاول طارق منعها من الدخول ولكنها أصرت.

الحلقة 25 من مسلسل لؤلؤ

وعندما دخلت إلى غرفة لؤلؤ اصطدمت برأي لؤلؤ فيها، حيث أخبرتها لؤلؤ بأنها كانت تحبها بشدة وكانت مثلها الأعلى وتحتفظ دائما بصورها ولكن بعد ما حدث من كاميليا في أول حفل جمع بينهما وقيامها بقطع الصوت عن لؤلؤ أصبحت تكرهها بشدة، ورغم قيام مدير أعمال كاميليا بتصويرها داخل غرفة لؤلؤ بالمستشفى، إلا أن كاميليا منعته من استكمال التصوير خاصة بعد أن تأثرت بكلام لؤلؤ وتنتهي الحلقة بعودة بدر مرة أخرى إلى المستشفى للاطمئنان على لؤلؤ من جديد ليجد زوجها طارق نصار الذي يستغرب من عودته ويشك فيه وينتظر الجمهور بشغف حلقة اليوم لمعرفة مصير مرض لؤلؤ وهل سيكتشف طارق حقيقة علاقتها ببدر أم لا.

أبطال مسلسل لؤلؤ 

تدور أحداث مسلسل لؤلؤ حول قصة صعود مطربة من الفقر إلى الغناء والصراعات التي تحيط بها، والمسلسل يتكون من 45 حلقة ويقوم ببطولته كلا من مي عمر وأحمد زاهر ونجلاء بدر ومحمد الشرنوبي وإدوارد وهيدي كرم ونرمين الفقى وعماد زيادة وسلوى عثمان وحمدي هيكل، وعدد آخر من النجوم والمسلسل من قصة مي عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام وإشراف على الكتابة والإخراج المخرج محمد سامي وإنتاج سينرجي.

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