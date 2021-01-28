الاستخبارات العراقية: اعتقال 3 إرهابيين في كركوك

أعلنت الاستخبارات العراقية اليوم الخميس، اعتقال ثلاثة إرهابيين في محافظة كركوك، الواقعة 250 شمالي بغداد.وذكرت مديرية الاستخبارات في كركوك، في بيان نشره موقع "السومرية نيوز" العراقي اليوم، أن الموقوفين الثلاثة يعملون ضمن الخلايا النائمة لعصابات داعش الإرهابية في المحافظة.وأضافت أن الاعتقال جاء بالتنسيق مع فصيل الاقتحام التابع لمديرية شرطة كركوك.