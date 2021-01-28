«إيناكتس أسيوط» لأول مرة في نهائيات مسابقة الإعلاميين العرب بدبي

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن تأهل فريق طلاب "إيناكتس" لنهائيات مسابقة الإعلاميين العرب للتسويق الإلكتروني والمقامة في دبي مايو المقبل‪.‬وأكد الجمال، حرصه على توفير كافة سبل الدعم والرعاية للمواهب المتميزة من أبناء الجامعة وطلابها من مختلف الكليات، متمنيًا التوفيق لفريق "إيناكتيس" في منافسته فى المسابقة ورفع اسم جامعة أسيوط عاليا‪.‬وأشار الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مسابقة الإعلاميين العرب للتسويق الإلكتروني تنظمها دولة الإمارات العربية برعاية الشيخ منصور بن زايد إل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شئون الرئاسة لدولة الإمارات المتحدة،‪ ‬ووزيرة شئون الشباب شيما المزروعي، موضحًا أن المسابقة التى تنظمها دولة الإمارات الشقيقة تشمل الشباب من مختلف أنحاء الوطن العربي، من أجل تشجيع المواهب الواعدة فى مجالات الإعلام المتعلقة بالتسويق الإلكتروني، مشيرًا إلى أن فريق طلاب "إيناكتس" جامعة أسيوط من الفرق الطلابية المتميزة ذات النشاط الفاعل داخل الجامعة والذين استطاعوا إحراز نجاحات سابقة فى كثير من المسابقات على مستوى الجمهورية‪.‬وكشف الدكتور عبدالسلام نوير، عميد كلية التجارة المشرف الأكاديمي على الفريق، أنها تعد المرة الأولى لتأهل الفريق لنهائيات مسابقة الإعلاميين العرب للتسويق الإلكتروني، والذي تم تصعيده ضمن 24 فريقا للمنافسة في نهائيات المسابقة من أصل 74 فريقا تقدموا للمسابقة‪.‬وأضاف نوير، أنه جاري العمل للاستعداد بقوة للنهائيات، بالتنسيق مع الدكتور أحمد شريت، مدير إدارة الاتحادات الطلابية والمشرف الإداري على الفريق، والطالب عبد الرحمن صفوت، الطالب بكلية التجارة ورئيس اتحاد طلاب الجامعة وقائد الفريق.