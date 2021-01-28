هبوط بورصة دبي بمستهل التعاملات

شهد المؤشر العام لسوق دبي المالي هبوط، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.95% خاسرًا 25.99 نقطة ليصل إلى مستوى 2700.36 نقطة، وبلغ حجم التداول 77.6 مليون سهم محققة ما قيمته 119.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 1357 صفقة لعدد 30 سهمًا.وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.74%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.58%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.01%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.90%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.75%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.44%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.11%.وقفزت 3 أسهم ببورصة دبي، بمستهل جلسة الخميس، على رأسها سهم مصرف عجمان بنسبة 1.15%، ثم سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 0.98%، وتراجع 23 سهمًا على رأسها سهم شركة بي اتش مباشر للخدمات المالية بنسبة 4.74%.وهبط سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.63%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم 10.4 مليون ورقة بقيمة 39.3 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.29%.