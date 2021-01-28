«التخطيط»: 15.5 مليار جنيه اعتمادات العاصمة الإدارية بخطة 2020-2021

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة القاهرة للعام المالي 2020-2021، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.وأوضح تقرير الوزارة، أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة تتمثل في توجيه نحو 1.9 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توجيه 244.1 مليون جنيه لخدمات الكهرباء، وفي قطاع التعليم قبل الجامعي تتمثل أهم المستهدفات التنموية في إنشاء 173 مدرسة بإجمالي 3412 فصلا.وفيما يتعلق بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة لفت، التقرير إلى أنه يهدف إلى إنشاء مدينة إدارية واقتصادية جديدة في إقليم القاهرة الكبرى، تتضمن منطقة سكنية ومنطقة تجارية ومناطق خدمية أخرى، موضحا أن حجم الاعتمادات المدرجة للمشروع بخطة عام 2020-2021 تبلغ 15.5 مليار جنيه، وأن الجهات المسئولة عن تنفيذ المشروع وزارة النقل، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.كما أشار التقرير إلى مشروع تطوير وتوسعة شبكة مترو الأنفاق الذي يهدف إلى توفير وسيلة نقل عصرية وسريعة وآمنه وصديقة للبيئة لمواجهة الطلب المتزايد على حركة النقل، من خلال تحسين ورفع كفاءة تشغيل المترو، وإنشاء خطوط جديدة، تستوعب أكبر عدد من المواطنين، وتبلغ الاعتمادات المدرجة لهذا المشروع بحو 12.3 مليار جنيه.وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة القاهرة إلى أهم مشروعات قطاع التعليم الجامعي والبحث العلمي المتمثلة في استكمال إنشاء مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات، إنشاء الجامعة المصرية الفرنسية، استكمال تجهيزات الاختبارات المميكنة لطلبة الجامعات الحكومية، شراء ألات ومعدات وتجهيزات المستشفيات الجامعية لرفع مستوى الخدمة العلاجية للمرضى، إنشاء مقر وكالة الفضاء الأفريقية.جدير بالذكر أن "خطة المواطن" تتضمن أبرز ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2020-2021، على المستوى القومي، وأهم المؤشرات الاقتصادية لكل محافظة المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو الحقيقي، ومعدل البطالة، عدد المشتغلين وغيرها، فضلًا عن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة للمحافظة في خطة العام المالي 2020-2021، وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وعدد المشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة.