الهند: تسجيل 70% من إصابات كورونا فى ولايتين

قال وزير الصحة الهندي هارش فاردهان اليوم الخميس، إن 70% من حالات الإصابة بفيروس كورونا تم تسجيلها في ولايتي ماهارشترا وكيرالا.ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن الوزير القول إنه حتى الآن تم رصد 153 حالة مصابة بسلالة فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا.وأضاف أن هناك 147 منطقة بالهند لم تسجل حالات إصابة بفيروس كورونا خلال الأيام السبعة الماضية.وأوضح "هناك 18 منطقة لم تسجل حالات إصابة خلال الـ14 يومًا الماضية، و6 مناطق لم تسجل خلال الـ21 يومًا الماضية و21 منطقة لم تسجل حالات إصابة خلال الـ28 يومًا الماضية".ويبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في ولاية ماهاراشترا مليونين و13 ألفًا و353 حالة، في حين يبلغ في كيرالا 899 ألفا و932 حالة.ويشار إلى أن ولايات أندرا براديش وكارناتاكا وتاميل نادو من الولايات أيضا التي تسجل حالات إصابة مرتفعة بفيروس كورونا.