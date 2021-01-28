سعر الدولار الأمريكى اليوم الخميس 28-1-2021

يقدم موقع "الدستور" في هذا التقرير، سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية، وفقًا للتداولات الصباحية اليوم الخميس 28-1-2021، في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.وعلى المستوى المحلي، استقر سعر صرف الدولار في مواجهة الجنيه المصري في 11 بنكا في بداية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه أمس.سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 28-1-2021البنك المركزي المصريبلغ سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه في البنك المركزي المصري، مستوى 15.669 جنيه للشراء و15.794 للبيع.البنك الأهلي المصريسجل سعر الدولار أمام الجنيه لدى البنك الأهلي عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.بنك مصربلغ سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه في بنك مصر 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.بنك الإسكندريةوبلغ سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية التعاملات لدى بنك الإسكندرية عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.البنك التجاري الدوليعرض البنك التجاري الدولي، العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع.بنك الاستثمار العربيوسجل سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك الاستثمار العربي، مستوى 15.68 جنيه للشراء و15.78 للبيع.المصرف المتحدتداول المصرف المتحد، سعر العملة الخضراء أمام الجنيه المصري عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.بنك أبوظبي التجاريبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك أبوظبي التجاري مستوى 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.البنك الأهلي المتحدبينما سجل سعر الدولار أمام الجنيه لدى البنك الأهلي المتحد عند مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.بنك QNB الأهليوبلغ سعر الدولار استقراره أمام الجنيه المصري في بنك QNB الأهلي، حيث سجل سعر العملة الخضراء 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.