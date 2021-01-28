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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار الأمريكى اليوم الخميس 28-1-2021

الخميس 28/يناير/2021 - 05:21 ص
الدولار
الدولار
منة سالم
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يقدم موقع "الدستور" في هذا التقرير، سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية، وفقًا للتداولات الصباحية اليوم الخميس 28-1-2021، في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

وعلى المستوى المحلي، استقر سعر صرف الدولار في مواجهة الجنيه المصري في 11 بنكا في بداية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه أمس.

سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 28-1-2021

البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه في البنك المركزي المصري، مستوى 15.669 جنيه للشراء و15.794 للبيع.

البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار أمام الجنيه لدى البنك الأهلي عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

بنك مصر

بلغ سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه في بنك مصر 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية التعاملات لدى بنك الإسكندرية عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

البنك التجاري الدولي

عرض البنك التجاري الدولي، العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع.

بنك الاستثمار العربي

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك الاستثمار العربي، مستوى 15.68 جنيه للشراء و15.78 للبيع.

المصرف المتحد

تداول المصرف المتحد، سعر العملة الخضراء أمام الجنيه المصري عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك أبوظبي التجاري مستوى 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المتحد

بينما سجل سعر الدولار أمام الجنيه لدى البنك الأهلي المتحد عند مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

بنك QNB الأهلي

وبلغ سعر الدولار استقراره أمام الجنيه المصري في بنك QNB الأهلي، حيث سجل سعر العملة الخضراء 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

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