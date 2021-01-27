وصول تعزيزات عسكرية إلى طرابلس اللبنانية

أفادت أنباء بوصول تعزيزات عسكرية إلى مدينة طرابلس اللبنانية لمساندة الشرطة بتفريق المحتجين.ويشهد محيط سراي مدينة طرابلس الآن، مواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية، استخدمت فيها الأخيرة قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين، حسبما أفادت شبكة روسيا اليوم.وتشهد مدينة طرابلس احتجاجات عنيفة ومواجهات حادة منذ الإثنين الماضي، بين المتظاهرين الذين يرفضون تمديد حالة الإغلاق العام الشامل التي تستهدف كبح تفشي وباء كورونا على وقع التدهور الاقتصادي والمعيشي الذي تعيشه المدينة من جهة، والقوى الأمنية والجيش اللبناني من جهة أخرى.وتحولت شوارع مدينة طرابلس، لا سيما المحيطة بساحة النور (ساحة عبدالحميد كرامي) والتي تعد منطقة التظاهر المركزية منذ اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر 2019، إلى ساحة للاشتباكات والكر والفر، بعدما حاولوا اقتحام سراي طرابلس الحكومي ونجاح بعضهم في تسلق الأسوار قبل أن تتصدى لهم قوات مكافحة الشغب والجيش.وقبل قليل أعلن الصليب الأحمر اللبناني، وقوع 26 جريحا في مظاهرة ساحة النور بطرابلس، التي نظمها محتجون على قرارات الإغلاق ضد تفشي وباء كورونا.وأشار الصليب الأحمر، وفقا لبيان صحفي، إلى أن المصابين بينهم 2 جرحى تم نقلهما إلى المستشفى، جراء الاشتباكات بين الأمن والمحتجين.وكانت قوات الأمن اللبناني، منعت مساء اليوم، المتظاهرين من الاقتراب من السراي الحكومي في طرابلس، بعد محاولات من وصول الاحتجاجات إليه، وفقًا لقناة العربية.