رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وصول تعزيزات عسكرية إلى طرابلس اللبنانية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:49 م
تعزيزات عسكرية إلى
تعزيزات عسكرية إلى طرابلس اللبنانية
عبير سليم
طباعة
أفادت أنباء بوصول تعزيزات عسكرية إلى مدينة طرابلس اللبنانية لمساندة الشرطة بتفريق المحتجين.

ويشهد محيط سراي مدينة طرابلس الآن، مواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية، استخدمت فيها الأخيرة قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين، حسبما أفادت شبكة روسيا اليوم.

وتشهد مدينة طرابلس احتجاجات عنيفة ومواجهات حادة منذ الإثنين الماضي، بين المتظاهرين الذين يرفضون تمديد حالة الإغلاق العام الشامل التي تستهدف كبح تفشي وباء كورونا على وقع التدهور الاقتصادي والمعيشي الذي تعيشه المدينة من جهة، والقوى الأمنية والجيش اللبناني من جهة أخرى.

وتحولت شوارع مدينة طرابلس، لا سيما المحيطة بساحة النور (ساحة عبدالحميد كرامي) والتي تعد منطقة التظاهر المركزية منذ اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر 2019، إلى ساحة للاشتباكات والكر والفر، بعدما حاولوا اقتحام سراي طرابلس الحكومي ونجاح بعضهم في تسلق الأسوار قبل أن تتصدى لهم قوات مكافحة الشغب والجيش.

وقبل قليل أعلن الصليب الأحمر اللبناني، وقوع 26 جريحا في مظاهرة ساحة النور بطرابلس، التي نظمها محتجون على قرارات الإغلاق ضد تفشي وباء كورونا.

وأشار الصليب الأحمر، وفقا لبيان صحفي، إلى أن المصابين بينهم 2 جرحى تم نقلهما إلى المستشفى، جراء الاشتباكات بين الأمن والمحتجين.

وكانت قوات الأمن اللبناني، منعت مساء اليوم، المتظاهرين من الاقتراب من السراي الحكومي في طرابلس، بعد محاولات من وصول الاحتجاجات إليه، وفقًا لقناة العربية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تنبيه مهم من «التعليم» لطلاب الصف الأول الثانوى

الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق في ثلاث أزمات تحكيمية

إحباط محاولة قتل الرئيس التونسى بمادة الريسين السامة

أول تعليق من صلاح على خروج مصر من كأس العالم لكرة اليد

الصور

image description

«التضامن» و«الهلال الأحمر» تهنئان مديرية أمن دمياط بعيد الشرطة

image description

تحسن 2150 حالة عزل منزلي وتحويل 115 للمستشفيات بالدقهلية

image description

تأهيل مستشفى الصدر بالفيوم لعزل مصابي كورونا (صور)

image description

وكيل مرور الدقهلية: الأمن النواة التي يحيا بها الإنسان

image description

سكرتير مساعد محافظة أسيوط يتفقد مستشفى أبو تيج النموذجي

الأكثر قراءة

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

إحباط محاولة قتل الرئيس التونسى بمادة الريسين السامة

بعد مباراة تاريخية.. مصر تخسر أمام الدنمارك بطل العالم لكرة اليد

أول تعليق من عباس أبوالحسن بعد القبض على الطبيب المتهم بالتحرش

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

الطاقة: أهداف تغير المناخ رهن بتحول العالم النامي للطاقة النظيفة

تردد قنوات الأطفال على نايل سات 2021

وظائف الشهر العقاري 2021.. موعد التقديم والتخصصات المطلوبة

موعد شم النسيم 2021.. اعرف التفاصيل

أيام زمان

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

بدايته كانت لفؤاد الأول وانتهى بنهاية حكم فاروق.. حكاية لقب ملك مصر والسودان

أنور وجدي وكمال الشناوى.. حكاية خلاف انتهى بالدموع

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الشيخ طه
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة (3)
ماجد حبته
تحذيرات دافوس
صفوت البياضي
ليتنا نتعلم من تجارب الآخرين
المزيد

الثقافة

قصر الأمير عمر طوسون.. أبرز معالم شبرا المعمارية

هناء نصير تكشف تفاصيل عودتها للترجمة بـ«بصمات الطعام»

«على ذمة الفراق».. جديد دينا أبوحلوة عن دار الحلم

قريبًا.. صدور «عقدة ذنب» لـ شيري حنا شفيق عن دار إضافة