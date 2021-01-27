إصابة أب و3 من أطفاله باشتباه تسمم غذائى ببنى سويف

أصيب أب وثلاثة من أطفاله، اليوم الأربعاء، باشتباه بتسمم غذائي عقب تناولهم وجبة غذاء فاسدة داخل منزلهم بحي الأزهري بمدينة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.وانتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم الأب ويدعى "مصطفى. م. م" 30 سنة، وأطفاله" أدهم" عامين، "فارس" 5 سنوات، "فاطمة" 9 سنوات وجميعهم مصابون بأعراض اشتباه تسمم غذائي إلى مستشفى بنى سويف التخصصي.ووجه الدكتور صلاح عمر جودة مدير المستشفى، الدكتور محمد جمال نائب مدير المستشفى بسرعة تقديم كافة الإسعافات الأولية لهم وإيداعهم تحت الملاحظة وتم تحرير محضر بالواقعة.