بعد طلبات الأهالي.. بدء تنفيذ كوبرى مشاة بمساكن عين شمس

بدأت محافظة القاهرة بالتعاون مع الهيئة الهندسية في تنفيذ كوبري مشاة جديد للمواطنين أمام مدرسة 26 يوليو بشارع 6 أكتوبر في مساكن عين شمس التابعة لمحافظة القاهرة، بعد استغاثات الأهالي ومطالبتهم بعمل كوبري مشاة حرصا على أرواحهم.كان قد تقدم العديد من أهالي المنطقة بطلبات لعمل كوبري مشاة خاصة بعد تكرار الحوادث بالطريق، وهو سرعان ما استجابت له المحافظة وبدأت العمل به."كنا فين وبقينا فين" بهذه الكلمات أشاد أحد الأهالي بالأعمال التي تجري بمنطقة عين شمس خاصة كوبري المشاة وهو المطلب الأهم لدي الأهالي حرصا على سلامتهم وأرواحهم خلال عبور الطريق.ومن جانبه طالب محمد طارق، أحد سكان المنطقة، بضرورة الحفاظ على تلك الأعمال التطويرية ومحاولة تجنب تخريبها أو انتشار الباعة الجائلين في محيطها عقب الانتهاء من إنشائه.وأشاد مبروك محمد، أحد أهالي المنطقة، بالتطوير الذي يشمل المنطقة بالكامل من إنشاء كباري ومحاور تربط المنطقة بغيرها من الأماكن، بالإضافة لعمل كوبري مشاة خاص بالمواطنين خلال عبور الطريق.