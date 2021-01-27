رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن كود الطالب لتسجيل الاستمارة الإلكترونية للامتحانات

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:15 م
الاستمارة الإلكترونية
الاستمارة الإلكترونية للامتحانات
شيماء حسين
طباعة
احتل رابط الاستعلام عن كود الطالب لتسجيل الاستمارة الإلكترونية للامتحانات نسبة مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل لما له من أهمية بالغة في دخول الامتحانات الالكترونية التي تجريها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للطلاب والطالبات بمختلف المراحل التعليمية لذلك يستعرض "الدستور" من خلال التقرير التالي كيفية الحصول على كود الطالب ومواعيد إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

رابط الاستعلام عن كود الطالب لتسجيل الاستمارة الإلكترونية للامتحانات


يمكن للطلاب الراغبين في معرفة كود الطالب الالكتروني وتسجيل بياناتهم في استمارة الامتحانات إتباع الخطوات التالية:
تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي الذي خصصته الوزارة لذلك من خلال هذا الرابط (من هنا)

كتابة الرقم القومي للطالب المكون من 14 رقم

كتابة تاريخ ميلاد الطالب الراغب في معرفة الكود الدراسي

كتابة اسم المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعليمية التابعة لها والمحافظة

اختيار نوع الطالب ( ذكر - أنثى)

الضغط على زر الاستعلام عن كود الطالب

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول عقب التأجيل

حدد قرار رئاسة مجلس الوزراء يوم 20 فبراير المقبل كموعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي تأتي عقب الانتهاء من إجازة نصف العام بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة عن طريق لمس الأسطح المحتوية على الفيروس ووضعها على الأنف أو الفم واختراق الجهاز التنفسي ومنه إلى خلايا المناعة بالجسم ويتسبب في الوفاة وفي حالة تغير مواعيد الامتحانات التي أعلن عنها لجنة إدارة أزمة كورونا فسيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من الجهات المعنية.

المنصات الإلكترونية للتعليم عن بعد


يمكن للطلاب الدخول عبر رابط الاستعلام عن كود الطالب لتسجيل الاستمارة الإلكترونية للامتحانات لما له من أهمية بالغة في دخول الامتحانات الالكترونية وذلك عقب الانتهاء من المناهج الدراسية عبر المنصات الإلكتروني الست التي أطلقتهم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وهم ذاكر، بنك المعرفة المصري، ادمودو، منصة بث مباشر، حصص، مكتبات إلكترونية.

اقرأ أيضاً


الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق في ثلاث أزمات تحكيمية

الأرصاد تحذر من منخفض جوي: الطقس سيكون شديد البرودة

إحباط محاولة قتل الرئيس التونسى بمادة الريسين السامة

الصور

image description

«التضامن» و«الهلال الأحمر» تهنئان مديرية أمن دمياط بعيد الشرطة

image description

تحسن 2150 حالة عزل منزلي وتحويل 115 للمستشفيات بالدقهلية

image description

تأهيل مستشفى الصدر بالفيوم لعزل مصابي كورونا (صور)

image description

وكيل مرور الدقهلية: الأمن النواة التي يحيا بها الإنسان

image description

سكرتير مساعد محافظة أسيوط يتفقد مستشفى أبو تيج النموذجي

الأكثر قراءة

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

إحباط محاولة قتل الرئيس التونسى بمادة الريسين السامة

بعد مباراة تاريخية.. مصر تخسر أمام الدنمارك بطل العالم لكرة اليد

الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق في ثلاث أزمات تحكيمية

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تردد قنوات الأطفال على نايل سات 2021

وظائف الشهر العقاري 2021.. موعد التقديم والتخصصات المطلوبة

موعد شم النسيم 2021.. اعرف التفاصيل

شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري 2021 والرابط.. إليك التفاصيل

أيام زمان

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

بدايته كانت لفؤاد الأول وانتهى بنهاية حكم فاروق.. حكاية لقب ملك مصر والسودان

أنور وجدي وكمال الشناوى.. حكاية خلاف انتهى بالدموع

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الشيخ طه
خالد عكاشة
خليفة الظواهري.. القاعدة وإشكالية القيادة (3)
ماجد حبته
تحذيرات دافوس
صفوت البياضي
ليتنا نتعلم من تجارب الآخرين
المزيد

الثقافة

هناء نصير تكشف تفاصيل عودتها للترجمة بـ«بصمات الطعام»

«على ذمة الفراق».. جديد دينا أبوحلوة عن دار الحلم

قريبًا.. صدور «عقدة ذنب» لـ شيري حنا شفيق عن دار إضافة

«الدستور» راعيا إعلاميا لـ«يوم الكاريكاتير المصري»