رابط الاستعلام عن كود الطالب لتسجيل الاستمارة الإلكترونية للامتحانات





يمكن للطلاب الراغبين في معرفة كود الطالب الالكتروني وتسجيل بياناتهم في استمارة الامتحانات إتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي الذي خصصته الوزارة لذلك من خلال هذا الرابط ( من هنا





كتابة الرقم القومي للطالب المكون من 14 رقم





كتابة تاريخ ميلاد الطالب الراغب في معرفة الكود الدراسي





كتابة اسم المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعليمية التابعة لها والمحافظة





اختيار نوع الطالب ( ذكر - أنثى)





الضغط على زر الاستعلام عن كود الطالب





مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول عقب التأجيل

حدد قرار رئاسة مجلس الوزراء يوم 20 فبراير المقبل كموعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي تأتي عقب الانتهاء من إجازة نصف العام بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة عن طريق لمس الأسطح المحتوية على الفيروس ووضعها على الأنف أو الفم واختراق الجهاز التنفسي ومنه إلى خلايا المناعة بالجسم ويتسبب في الوفاة وفي حالة تغير مواعيد الامتحانات التي أعلن عنها لجنة إدارة أزمة كورونا فسيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من الجهات المعنية.





المنصات الإلكترونية للتعليم عن بعد





يمكن للطلاب الدخول عبر رابط الاستعلام عن كود الطالب لتسجيل الاستمارة الإلكترونية للامتحانات لما له من أهمية بالغة في دخول الامتحانات الالكترونية وذلك عقب الانتهاء من المناهج الدراسية عبر المنصات الإلكتروني الست التي أطلقتهم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وهم ذاكر، بنك المعرفة المصري، ادمودو، منصة بث مباشر، حصص، مكتبات إلكترونية.





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احتلنسبة مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل لما له من أهمية بالغة في دخول الامتحانات الالكترونية التي تجريها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للطلاب والطالبات بمختلف المراحل التعليمية لذلك يستعرض "الدستور" من خلال التقرير التالي كيفية الحصول على كود الطالب ومواعيد إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول.