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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«نيا دينيس» لاعبة الجمباز التى وصفتها ميشيل أوباما بـ«الشرسة»

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:17 م
نيا دينيس
نيا دينيس
إسلام جمال
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أستطاعت لاعبة الجمباز الأمريكية "نيا دينيس" البالغة من العمر 21 عاما، أن تحقق ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الإجتماعى، بعد عرضها الأخير بجامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس.

وقالت "دينيس" لصحيفة The Lily في واشنطن بوست إنها تريد أن يكون العرض الذى قدمتة تكريمًا لجورج فلويد.


وعن الأداء، أكدت أنها تعشق بيونسيه، وأختارت الأغنية لتتماشى مع العرض حيث أستخدمت الحركة الشهيرة والتى تعبر عن مقتل جوروج، عندما ركع ضابط شرطة على رقبته وتوفى مختنقًا بعدها.

وقالت دينيس إنها لم تكن قادرة على حضور احتجاجات BLM الصيف الماضي لأنها كانت تتعافى من جراحة في الكتف لكنها كانت "بالتأكيد موجودة بروحها".

منحها الحكام 9.95 من أصل 10 للأداء، مما ساعد فريقها على الفوز على ولاية أريزونا، وأحتلت المركز الاول فى التصنيف الشهرى للعبة.

كانت مغنية الراب الأمريكية ميسي إليوت من بين أولئك الذين أبدوا موافقتهم، شاركت الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وغردت: "Snappin".

وكتبت السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة ميشيل أوباما: "الآن هذا ما أسميه بالشرسة! أنت نجمة يا نيا."

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