نائب تونسي: الغنوشي فقد عقله ويمارس «السمسرة» السياسية

قال سالم الأبيض، القيادي في حركة الشعب والنائب عن الكتلة الديمقراطية، اليوم الأربعاء، أن رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، فقد عقله، ويمارس السمسرة السياسية في البلاد.واتهم القيادي في حركة الشعب، الغنوشي بعقد صفقة مع كتلة ائتلاف الكرامة، وذلك بضمان تصويتها خلال الجلسة العامة للبرلمان على التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الوزراء هشام المشيشي على حكومته، مقابل ترضيتها بإدانة ما وصف بـ"العنف الذي تعرض له نوابها من قبل نواب الكتلة الديمقراطية المعارضة"، وفقا لقناة العربية الإخبارية ووسائل إعلام محلية.و أكد "الأبيض" أن البيان الذي أصدره الغنوشي يدل على" قيامه بصفقة مع ائتلاف الكرامة"، واصفا ذلك بأنه "أعلى درجات السمسرة التي ينتهجها رئيس البرلمان، وبالتالي المتاجرة بالسياسة لفائدة حكومة تضم مشبوهين"، وفق تعبيره.ولم يستبعد النائب في البرلمان التونسي "أن يكون الغنوشي قد فقد البعض من مداركه العقلية، مرجحا إصابته بالخرف السياسي والبيولوجي، بما جعله ينسى أنه كان أصدر سابقا بيان إدانة ضد عنف ائتلاف الكرامة، داعيا إلى إعادة النظر في مدى قدرته على تسيير البرلمان" وفق تصريحه.وكان رئيس البرلمان قد أصدر في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، بيانا دان فيه بشدّة ما صدر عن نائبين عن الكتلة الديمقراطية، من "عنف لفظي واضح" تجاه عدد من نوّاب كتلة ائتلاف الكرامة خلال الأحداث التي شهدها المجلس النيابي يوم 7 ديسمبر الماضي، والتي وصفها البيان بـ"الأحداث المؤسفة".