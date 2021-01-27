«الإندبندنت»: نائب ترامب لا يملك منزلا يستقر فيه بعد ترك منصبه

كشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية، اليوم الأربعاء، عن أوضاع نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، الذي كان حديث الاعلام خلال الأيام الأخيرة من رئاسة دونالد ترامب.واشارت الصحيفة في تقريرها الصادر، ان "بنس" لا يملك منزلًا يمكنه الاستقرار فيه بعد مغادرته مقر إقامته الرسمي في المرصد البحري بواشنطن.وعلى الرغم من أن "بنس" أعلن في خطابه الوداعي عن عودته إلى ولاية إنديانا، فإنه لم يقدم أي تفاصيل عن المكان الذي سينتقل إليه مع زوجته كارين.ونقلت الصحيفة عن مصدر إن عائلة "بنس" مقيمة حاليًا في مقصورة يستخدمها حاكم ولاية إنديانا إريك هولكومب في العطلات، بينما قال اثنان من الجمهوريين المقربين من نائب الرئيس السابق، إنه وزوجته يقيمان في منزل شقيق بنس في كولومبوس.