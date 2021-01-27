وكالة الأنباء العراقية: الأمن يحبط مخططا إرهابيا استهدف كركوك

أعلنت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأربعاء، أن الأمن الوطني يحبط مخططًا إرهابيًا لاستهداف كركوك، وفق لوكالة رويترز الإخبارية.وكشف الجيش العراقي، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، أنه تمكن من تدمير العديد من الأوكار والمركبات والعبوات الناسفة التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي شرق محافظة صلاح الدين.وبحسب خلية الإعلام الأمني في بيان رسمي إلى أن القوات العراقية نفذت سلسلة من عمليات التفتيش والتطهير في منطقة العيث، لفرض الأمن والاستقرار، وفقا لما ورد على موقع "السومرية نيوز".